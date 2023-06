Jagdpächter streiten Schuss ab: Rätsel um abgetrennten Rehkopf

Ober-Olm - War es illegale Wilderei? Bereits am 31. Mai wurde auf einem Feld bei Ober-Olm (Landkreis Mainz-Bingen) ein abgetrennter Rehkopf gefunden. Die Polizei steht derzeit immer noch vor einem Rätsel.

In der Nähe von Ober-Olm (Landkreis Mainz-Bingen) kam es möglicherweise zu illegaler Jagdwilderei. Mittlerweile ermittelt die Kriminalpolizei. © Polizeipräsidium Mainz

Laut einem Bericht des Polizeipräsidiums Mainz vom Freitag wurde lediglich der abgetrennte Kopf des Tieres gegen 18 Uhr an besagtem Mittwoch von einem Landwirt in einem Gebiet unterhalb von Ober-Olm in Richtung Mainz-Lerchenberg aufgefunden.



Der zugehörige Körper des Rehs wurde bisher nicht entdeckt.

Auffällig war jedoch, dass der Kopf des Paarhufers ein Loch aufwies.

Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass es sich dabei um ein Einschussloch handelt.

Die beiden Jagdpächter des dortigen Reviers verneinten auf Nachfrage der Polizei, das Erlegen des Rehbocks, weshalb mittlerweile die Mainzer Kriminalpolizei in dem Fall ermittelt.