Jahrestag der Bombardierung: Dresdner Polizei erwartet "konfrontative Versammlungslage"

Polizeipräsident Lutz Rodig (61) geht davon aus, dass der "eigentliche Anlass des Gedenkens" aufgrund der Demonstrationen in Dresden in den Hintergrund rücken werde. (Archivbild) © Petra Hornig

Am 13. und 15. Februar befindet sich die sächsische Landeshauptstadt im Ausnahmezustand, Tausende Menschen werden auf den Straßen erwartet.

"Der diesjährige 13. Februar hat eine besondere Symbolik – nicht nur, weil es der 80. Jahrestag der Zerstörung Dresdens ist. Vielmehr befinden wir uns auf der Zielgeraden eines sehr emotional geführten Wahlkampfes zur nächsten Bundestagswahl, die nur wenige Tage später stattfindet", erklärte Polizeipräsident Lutz Rodig (61) am Dienstag in einer Mitteilung.

Rodig geht davon aus, dass der "eigentliche Anlass des Gedenkens" angesichts rechter und linker Versammlungen in den Hintergrund geraten werde.

Neben der Absicherung der Menschenkette und der Gedenkveranstaltungen auf den Friedhöfen werden die Einsatzkräfte am Donnerstag vor allem am Neumarkt, am Altmarkt und am Dr.-Külz-Ring gefragt sein, wo sich Teilnehmer von rechtsextremen Versammlungen und Gegenprotesten gegenüberstehen werden.

"An allen drei Orten sind wir verpflichtet, einen Protest in Hör- und Sichtweite zu ermöglichen und gleichzeitig alle Versammlungen unabhängig ihrer politischen Couleur zu schützen. Unser Einsatz wird daher deutlich kräfteintensiver werden und mehr Polizeipräsenz in der Innenstadt sichtbar sein", so Rodig.