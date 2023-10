Kinder in Suhl angesprochen: Polizei kündigt verschärfte Maßnahmen an

Suhl - In Suhl wurden in den vergangenen Tagen Kinder von einem unbekannten Mann angesprochen. Die Polizei reagiert nun mit entsprechenden Gegenmaßnahmen.

Es ist der Albtraum aller Eltern. In Suhl sind Kinder von einem unbekannten Mann angesprochen worden. (Symbolbild) © 123RF/koca777

Im Bereich einer Schule in der Ringbergstraße sowie der näheren Umgebung werden die Beamten ihre Präsenz erhöhen. Dort waren in den zurückliegenden Tagen Kinder von einem bislang noch Unbekannten angesprochen worden.

Die Polizei spricht von zwei Zwischenfällen. Ob es sich bei beiden Geschehnissen um ein und dieselbe Person handelt, ist derzeit noch nicht bekannt.

In einem der zwei Fälle wurde ein Kind an der Bushaltestelle in der Großen Beerbergstraße am Handgelenk gepackt. Die Szene nahm jedoch ein glückliches Ende, weil sich ein Busfahrer zu diesem Zeitpunkt an der Haltestelle befand. Laut Polizeiangaben hatte er die Situation bemerkt und den Unbekannten aufgefordert, den Griff zu lösen.