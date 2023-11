Kleiner Junge rennt im Gleisbett an Zügen vorbei: Polizei sucht mit Hubschrauber

Weimar - Glück im Unglück hatte am Sonntagmittag ein kleiner Junge am Weimarer Hauptbahnhof.

Der kleine Junge setzte sich großem Risiko aus, blieb jedoch glücklicherweise unverletzt. (Symbolfoto) © 123Rf/tspider

Passanten hatten gesehen wie der Junge im Gleisbett in Richtung Hauptbahnhof rannte und dabei auch fahrende Züge passierte, wie aus einer Mitteilung der Beamten hervorgeht.

Die alarmierte Polizei setzte umgehend alle Hebel in Bewegung und suchte mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber nach dem Kind - allerdings erfolglos. Der Junge konnte zunächst nicht gefunden werden.

In der Folge konnten die Einsatzkräfte trotzdem aufatmen, denn das Kind wurde wohlbehalten in einem Zug in Richtung Gera entdeckt. Eine aufmerksame Zeugin hatte den Jungen festgestellt.