Klimaaktivisten blockieren Kreuzfahrtschiff

Rostock - Polizeieinsatz in Rostock! Klimaschützer blockierten am Samstagabend das Warnemünder-Kreuzfahrtterminal.

Mit kleinen Booten und Kanus halten die Klimaaktivisten das riesige Kreuzfahrtschiff auf. © Frank Hormann/dpa

Das teilte die Polizei mit. Eine Gruppe von Klimaaktivisten sei mit mehreren kleineren Booten auf dem Wasser unterwegs und versuche an ein Kreuzfahrtschiff zu gelangen. Auch am Hafen werde protestiert.



Die Polizei ist an Land und auf dem Wasser im Einsatz.

Bei den Aktivisten handelt es sich anscheinend nicht um Mitglieder der "Letzten Generation". Auf Twitter und in einer Pressemitteilung bekennt sich die bislang wenig bekannte Gruppe "Smash Cruiseshit" zu dem Protest.

Demnach begann der Protest gegen 16.48 Uhr. Auf einem verbreiteten Foto sind mehrere Personen in Kanus, Kajaks und aufblasbaren Booten vor dem Kreuzfahrtschiff AIDAdiva zu sehen. Die Aktion sei ein "klares Zeichen gegen den Klimakiller Kreuzfahrt".

Aktivisten brachten an dem Kreuzfahrtschiff ein Banner mit der politischen Parole "Seenotrettung im Mittelmeer statt Luxusdampfer in jedem Meer" an. Ob auch die Schmierereien an der Außenwand von "Smash Cruiseshit" stammt, ist unklar .