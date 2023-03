27.03.2023 09:47 Koffer an Schul-Hoftor abgestellt: Polizei evakuiert Gebäude und weitere Wohnhäuser

Aufregung am heutigen Montagmorgen in einer Schule in Arnstadt!

Von Christian Rüdiger

Arnstadt - Aufregung am heutigen Montagmorgen in einer Schule in Arnstadt! Die Polizisten sperrten den Bereich vorsorglich ab und inspizierten anschließend den Koffer. Nach der Öffnung konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. (Symbolfoto) © 123RF/udo72 Die Polizei musste gegen 7.15 Uhr zu einem Einsatz ausrücken. Wie die Beamten in einer Mitteilung erklärten, wurde ein herrenloser Koffer im Bereich eines Hoftores einer dort befindlichen Schule gemeldet. Umgehend leiteten die Einsatzkräfte mehrere Maßnahmen ein. Neben der Evakuierung des Schulgebäudes und den angrenzenden Wohnhäusern wurde außerdem die Richard-Wagner-Straße teilweise gesperrt. Im Anschluss ist der Koffer von den Polizisten geöffnet worden. Wie sich herausstellte, befanden sich in dem Koffer nur alte Kleidungsstücke. Dementsprechend ging von dem Gepäckstück keine Gefahr für die Bevölkerung aus. Polizeimeldungen Bei "Teenie-Disco"-Besuch: Mehrere Kinder klagen über Schmerzen aus kuriosem Grund Die Sperrung der Richard-Wagner-Straße wurde daraufhin aufgehoben und der Schulbetrieb konnte fortgesetzt werden. Wem der Koffer gehört, ist bislang noch nicht bekannt. Die Ermittlungen diesbezüglich laufen. Hinweise, wer den Koffer dort abgestellt hat, nimmt die Polizei Ilmenau unter der 03677-601124 entgegen.

Titelfoto: 123RF/udo72