Konnte nicht mehr ausparken: Suff-Fahrer sorgt für Ärger im Dresdner Osten

Ein 53-Jähriger sorgte in der Nacht zum Montag für einen Polizeieinsatz in Dresden. Der Mann war so betrunken, dass er beim Ausparken mehrere Autos beschädigte.

Von Adrian Schintlmeister

Dresden - Ein 53-Jähriger sorgte in der Nacht zum Montag für einen Polizeieinsatz in einem Dresdner Wohngebiet. Der Mann war so betrunken, dass er beim Versuch, auszuparken, mehrere Autos beschädigte. Ein 53-jähriger Deutscher wurde von der Polizei aufgegriffen, nachdem er mehrere Autos beschädigt hatte. (Symbolbild) © 123rf/heiko119 So geschehen gegen 0.50 Uhr auf der Rosenthaler Straße (Großzschachwitz). Ein 53-Jähriger trank sich ordentlich einen an und wollte dann auch noch Auto fahren. Doch er scheiterte schon beim Ausparken! Wiederholt rammte er einen Mitsubishi Space Star und einen Ford Fiesta, beschädigte die parkenden Fahrzeuge und sorgte für reichlich Sachschaden. Auch sein eigenes Auto, ein Citroën C3, musste einstecken. Zeugen beobachteten das Geschehen und riefen umgehend die Polizei. Als die Beamten wenig später eintrafen, saß der Deutsche noch in seinem Auto und soll nach Alkohol gerochen haben. Polizeimeldungen Schuhabdruck überführt Diebe innerhalb von Stunden Doch: "Ein Atemalkoholtest ließ sich mit dem 53-Jährigen nicht mehr bewerkstelligen", hieß es von der Dresdner Polizei in einer Mitteilung. Stattdessen musste der Mann sofort seinen Führerschein abgeben und kam stattdessen ins Krankenhaus, wo man ihm das Blut abnahm. Die Promille-Zahl steht nicht fest, man wartet noch auf das Labor-Ergebnis, hieß es von der Polizei. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 2500 Euro.



