Krasse Explosion: Mann experimentiert mit Pyrotechnik - schwer verletzt

Görlitz - Er experimentierte mit illegaler Pyrotechnik - bei der anschließenden Sprengstoffexplosion in einer Wohnung ist ein 27-Jähriger schwer verletzt worden. Er musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Durch die Explosion entstand ein großer Sachschaden. © Robert Michael/dpa

Die Explosion ereignete sich am Sonntag. Das teilte die Polizei am Montag mit. Dabei habe sich die Pyrotechnik vermutlich selbst entzündet, so der Sprecher.

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Gemeinde Großschönau mussten das Haus für fünf Stunden verlassen. Ein Statiker überprüfte währenddessen die Sicherheit des Hauses. Die betroffene Wohnung ist stark verwüstet.

Es entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro. Die anderen Wohnungen blieben unbeschädigt. Nun wird wegen der Sprengstoffexplosion ermittelt.