17.02.2025 08:42 6.340 Lautes Krachen: Einfamilienhaus stürzt ein, 73-Jähriger in Trümmern eingeklemmt!

Eine Horror-Vorstellung wurde zur Realität: Ein Einfamilienhaus in Stutensee bei Karlsruhe brach am Montagmorgen in sich zusammen.

Von Johanna Baumann

Stutensee - Eine Horror-Vorstellung wurde zur Realität: Ein Einfamilienhaus in Stutensee bei Karlsruhe brach am Montagmorgen zusammen. Das Wohnhaus im Kreis Karlsruhe wurde komplett zerstört. Die Hintergründe sind unklar. © Tim Müller / EinsatzReport24 Anwohner in der Henhöferstraße wurden gegen 5.50 Uhr auf einen lauten Knall aufmerksam. Laut Polizei soll es sich um eine Explosion gehandelt haben. Kurz darauf krachte das Einfamilienhaus in sich zusammen. Der 72-jährige Bewohner des Hauses soll sich aktuell noch in den Trümmern befinden. Die Bergungsmaßnahmen laufen auf Hochtouren. Die Schwere der Verletzung ist unbekannt, er sei aber ansprechbar. Wie es zu der Explosion kam, ist aktuell noch unklar. Der Großeinsatz aus zahlreichen Feuerwehrleuten, Rettungsdienst und Polizei hält derzeit an.

Titelfoto: Tim Müller / EinsatzReport24