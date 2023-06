28.06.2023 17:56 Lebensgefährlich! Schwarzfahrer mit fast 5 Promille im Zug erwischt

Am Dienstag hatte es die Bundespolizei am Bahnhof in Eisenach mit einem völlig betrunkenen Mann zu tun.

Von Christian Rüdiger

Eisenach - Am Dienstag hatte es die Bundespolizei am Bahnhof in Eisenach mit einem völlig betrunkenen Mann zu tun. Die Beamten stellten bei dem Mann einen unglaublichen Alkoholwert fest. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa Die Beamten wurden gerufen, weil ein 39-Jähriger ohne gültigen Fahrschein mit dem Zug von Bebra nach Eisenach gefahren war. Vor Ort gestaltete sich dann die Kommunikation mit dem Mann sehr schwierig. Der Grund dafür stellte sich jedoch schnell. Den Angaben nach hatte der Schwarzfahrer eine unglaubliche Menge an Alkohol konsumiert. Zum Zeitpunkt der Messung hatte sein Pegel noch immer bei wahnsinnigen 4,78 Promille gelegen. Die Bundespolizisten brachten den stark Betrunkenen anschließend in ein Krankenhaus. Für das Fahren ohne Bahnticket erhielt er eine Anzeige wegen Erschleichen von Leistungen.

