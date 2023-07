Leiche in der Regnitz entdeckt: Ist es der vermisste 27-Jährige?

Erlangen - Am Freitagnachmittag wurde in der Regnitz bei Erlangen eine Wasserleiche entdeckt. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass es sich beim Toten um einen vermissten 27-Jährigen handelt.

Seit Dienstag suchten die Einsatzkräfte nach dem vermissten jungen Mann. © NEWS5 / Grundmann

Wassersportler in einem Schlauchboot entdeckten laut Polizei am Nachmittag gegen 16.30 Uhr eine männliche Leiche am Weh des Werker Wasserkraftwerks.

Die Feuerwehr barg den Toten aus dem Wasser. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich dabei um den 27-Jährigen, der am Dienstag bei an der Wöhrmühle beim Baden in die Strömung der Regnitz geraten war.

Die Suche nach dem Vermissten hatte im Laufe der Woche keinen Erfolg gebracht.

Die gefundene Leiche wurde in das Institut für Rechtsmedizin gebracht. Ob rechtsmedizinische Maßnahmen angeordnet werden, soll noch in Absprache mit der Staatsanwaltschaft entschieden werden.