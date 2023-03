12.03.2023 14:56 8.599 Leiche in Waldstück entdeckt: Ist es die vermisste Zwölfjährige aus Freudenberg?

In einem Waldstück in Freudenberg (Kreis Siegen-Wittgenstein) wurde am Sonntagmittag die Leiche eines Mädchens entdeckt.

Von Laura Miemczyk

Freudenberg - Am Sonntag ist in einem Waldgebiet oberhalb von Freudenberg-Hohenhain (Kreis Siegen-Wittgenstein) die Leiche einer weiblichen Person gefunden worden. Der weibliche Leichnam war in einem Waldstück gefunden worden. (Symbolbild) © 123RF/andrei310 Ob es sich bei der Toten um die vermisste zwölfjährige Schülerin handelt, nach der die Polizei seit Samstagabend mit Hochdruck sucht, war am Mittag zunächst unklar.

Der Fundort des Leichnams befinde sich laut Informationen der Deutschen Presseagentur (dpa) im Bereich eines rund 400 Meter langen, ehemaligen Eisenbahntunnels, der mittlerweile als Radweg genutzt werde. Am Sonntagmittag bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber der dpa, dass das Waldstück nach dem Fund des Leichnams nun weiträumig abgesperrt werde und die Untersuchung des Fundorts begonnen hätte. Die Beamten der Kriminalpolizei suchen nach möglichen Spuren und übernahmen die Ermittlungen vor Ort, wie es hieß. Handelt es sich bei der Toten um die vermisste zwölfjährige aus Freudenberg? © Bildmontage: Polizei Oberbergischer Kreis "Weitere Informationen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden", erklärten die Beamten abschließend. Erstmeldung vom 12. März, 14.11 Uhr; zuletzt aktualisiert um 14.56 Uhr

Titelfoto: Bildmontage: Polizei Oberbergischer Kreis, 123rf/andrei310