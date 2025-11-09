Ehepaar tot aufgefunden – schrecklicher Verdacht!

Lindow - Die Polizei hat im brandenburgischen Lindow zwei Leichen in einer Wohnung gefunden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. © 7aktuell.de | Christian Guttmann

Wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilte, gehen die Behörden derzeit von einem "erweiterten Suizid" aus.

Es soll sich demnach um ein Ehepaar handeln.

Die Polizei war am Freitagabend gegen 18 Uhr alarmiert worden.

Die konkreten Hintergründe seien derzeit noch unklar, hieß es weiter.