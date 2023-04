Extrem dreist: Grab als Versteck für Diebesgut genutzt, Urnen im Müll entsorgt

Liederbach am Taunus - Die Polizei im Main-Taunus-Kreis ermittelt zurzeit gegen besonders dreiste Täter wegen Diebstahls und Störung der Totenruhe.

Die Täter hatten die Urnen einfach in einem aufgestellten Mülleimer achtlos entsorgt. (Symbolbild) © picture alliance/Nicolas Armer/dpa

Die Unbekannten hatten sich in der Nacht zum gestrigen Mittwoch auf den Friedhof in Liederbach (Main-Taunus-Kreis) geschlichen.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatten sie dort zwei Urnengräber gewaltsam geöffnet. Die Urnen, die sich in den Gräbern befanden, wurden achtlos in einen in der Nähe stehenden Mülleimer geworfen.

Anschließend müssen die Täter die Gräber wieder mit einer Grabplatte verschlossen haben - in der Hoffnung, dass die Tat unbemerkt bleibt.

Allerdings wurde die Urnen im Mülleimer entdeckt. Bei der anschließenden Überprüfung des Grabes entdeckten die Polizisten auch Spuren von Gewaltanwendung. Im Inneren des Grabes klärte sich dann auch die Absicht der Täter auf: Sie hatten dort Diebesgut versteckt.