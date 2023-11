Linksextreme bauen Barrikade vor Raumfahrtmesse und zünden sie an

Bremen - Erneut haben Linksextreme in Bremen zugeschlagen. Am späten Dienstagnachmittag errichteten sie eine Barrikade und setzten sie in Brand.

Der Vorfall soll sich gegen eine Raumfahrtmesse in Bremen werden. © Sina Schuldt/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, geschah der Vorfall im Stadtteil Findorff gegen 17.30 Uhr. Mehrere Vermummte stürmten auf die Fahrbahn der Hollerallee in Höhe des Messegeländes an der Bürgerweide. Sie setzten mitgebrachte Reifen in Brand, die sie zur Barrikade aufgebaut hatten. Danach flüchteten sie.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Es gab keine Verletzten. Wegen des Einsatzes war die Hollerallee mehrere Stunden gesperrt. Der Staatsschutz ermittelt wegen schweren Landfriedensbruchs.

Unweit der Barrikade fanden die Beamten ein Bekennerschreiben. Es trägt den Titel "Space Tech Euro verhindern, gegen Krieg, für autonome Klimabewegung". Außerdem tauchte auf dem Portal Indymedia ein Brief von "ökologischen Anti-Militarist:innen" auf, die sich zu dem Vorfall bekannten. Laut eigenen Angaben warfen sie auch mit Farbgläsern und Pyrotechnik auf die Glasfassaden der Ausstellungshallen.

Am heutigen Mittwoch begann auf dem Messegelände die "Space Tech Expo Europe". Mehr als 650 Aussteller der Raumfahrt-Industrie präsentieren sich dort. Im Bekennerschreiben auf Indymedia wird die Luft- und Raumfahrtindustrie als "einer der zentralen Akteure der Rüstungsindustrie" bezeichnet, deren Vertreter mit der "Konsequenz ihrer Geschäfte konfrontiert" werden sollten.