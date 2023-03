29.03.2023 17:25 Radfahrer rastet aus und wirft Bike gegen Bus: Polizei fahndet nach Mann mit Schnurrbart

In der Oppenheimer Straße in Mainz-Laubenheim kam es am Dienstag zu einem sonderbaren Vorfall: Ein offenbar wütender Mann warf ein Fahrrad gegen einen Bus.

Von Florian Gürtler

Mainz - Ein Mann geriet außer sich und schleuderte ein Fahrrad gegen einen fahrenden Omnibus - nach dem Vorfall in Mainz-Laubenheim fahndet die Polizei nach dem Unbekannten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Ein offenbar wutentbrannter Mann warf in Mainz-Laubenheim ein Fahrrad gegen einen fahrenden Omnibus - dabei geriet das Bike unter die Räder des Busses. © Polizeipräsidium Mainz Der Täter hielt sich am gestrigen Dienstag gegen 13 Uhr in der Oppenheimer Straße auf, wie das Polizeipräsidium Mainz am heutigen Mittwoch mitteilte. Der Unbekannte hatte ein Fahrrad bei sich. Demnach wartete der Mann offenbar an der Bushaltestelle vor dem dortigen Rewe-Markt. Allem Anschein nach war ihm dabei nicht bewusst, dass diese aktuell aufgrund einer Baustelle nicht von Linienbussen angefahren wird. Als nun ein Bus der Linie 80 die stillgelegte Haltestelle in Richtung Mainzer Innenstadt passierte, ohne anzuhalten, geriet der Mann offenbar völlig außer sich. Laut Polizei konnte der Busfahrer gerade noch sehen, wie der Täter sein Fahrrad anhob und es wutentbrannt gegen den mit ungefähr 30 Fahrgästen besetzten Bus warf. Der Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, daher wurde "das Fahrrad überrollt" wie ein Sprecher erklärte. Ein Foto der Polizei zeigt, dass das Bike völlig demoliert wurde. Auch an dem Bus entstand Sachschaden. Nach Attacke mit Fahrrad gegen Omnibus in Mainz-Laubenheim: Polizei sucht Zeugen Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der unbekannte Fahrrad-Werfer floh, das zertrümmerte Bike ließ er zurück. Die Polizei in Rheinland-Pfalz nimmt den Vorfall ernst, das Rad wurde sichergestellt, ebenso fahnden die Beamten nach Täter. Zu dem Mann liegt diese Beschreibung vor:

etwa 25 bis 30 Jahre alt

von schlanker Statur

Schnurrbart

längere, dunkle Haare

Baseballkappe und dunkle Kleidung. Hinweise nimmt die zuständige Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Telefonnummer 06131654110 entgegen. Zeugen können sich ebenso per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei wenden.

Titelfoto: Polizeipräsidium Mainz