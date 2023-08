Mann an Talsperre mit Messer bedroht und beraubt

Pöhl - Am Montagmorgen wurde ein Mann (43) an der Talsperre Pöhl ( Vogtlandkreis ) mit einem Messer bedroht und ausgeraubt.

2. Person

etwa 1,80 Meter groß und athletisch



trug dunkle Funktionskleidung und Handschuhe



hatte einen hellgrünen Helm mit abnehmbarem Kinnschutz



fuhr ein dunkles Downhill-E-Bike

Wem sind die beschriebenen Radfahrer am Montagmorgen an der Talsperre aufgefallen oder wer hat eventuell die Erpressung beobachtet? Hinweise nimmt das Polizeirevier Plauen unter der Telefonnummer 03741/140 entgegen.

In Plauen wurde dagegen ein Sicherheitsmann von einem mutmaßlichen Ladendieb durch Pfefferspray verletzt. Der Mann hatte am Montagmittag in einem Supermarkt an der Anton-Kraus-Straße Lebensmittel im Wert von zwölf Euro eingepackt und wollte ohne zu bezahlen gehen. Ein Sicherheitsmann (53) sprach ihn daraufhin an und es kam zu einer Auseinandersetzung. Dabei sprühte der Verdächtige die 53-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete schließlich.

"Durch Ermittlungen konnte der Tatverdächtige – ein 41-Jähriger Deutscher – ermittelt werden", so ein Polizeisprecher.

Der 53-Jährige kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Der 41-Jährige muss sich nun wegen besonders schweren Falls des räuberischen Diebstahls verantworten.