Mann dringt in Haus ein und bedroht Frau: Spezialeinheit rückt an

Grimma - Abendlicher Polizeieinsatz im Landkreis Leipzig : Eine Spezialeinheit musste am Dienstag wegen eines aggressiven Mannes in Grimma anrücken.

Alles in Kürze

Die Polizei rückte am Dienstagabend mit einem Großaufgebot in Grimma an. © Medienportal-Grimma

Wie TAG24 vom Einsatzort erfuhr, seien Beamte des Polizeireviers in Grimma gegen 18.30 Uhr zu einem Einfamilienhaus in der Seelingstädter Straße gerufen worden.

Demnach soll der Mann zuvor in ein Einfamilienhaus eingedrungen sein und dort eine Frau bedroht haben. Sie habe sich daraufhin in Sicherheit gebracht, indem sie sich in einem Raum einschloss. Von dort aus alarmierte sie anschließend die Polizei.

Als diese eintraf, soll sich der Mann noch immer auf dem Grundstück aufgehalten und auch gegenüber den Einsatzkräften aggressiv verhalten haben.

Kräfte der Einheit für lebensbedrohliche Einsatzlagen, die sogenannte LebEL-Gruppe, rückten an, mussten jedoch nicht eingreifen.