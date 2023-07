Mann in Priestergewand verprügelt Kontrahenten mit Kreuz

Eglharting - Ein Mann in einem Priestergewand soll einen 19-Jährigen in Oberbayern mit einem Prozessionskreuz geschlagen und dabei leicht verletzt haben.

Die Polizei stellte unter anderem ein Prozessionskreuz und eine Priesterstola bei dem Tatverdächtigen sicher. © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, -/Polizeiinspektion Ebersberg/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gerieten die beiden Männer am Mittwochabend am Bahnhof in Eglharting (Landkreis Ebersberg), rund 30 Kilometer östlich von München, in Streit.

Daraufhin habe der 20-Jährige mit dem Kreuz auf den 19-Jährigen eingeschlagen.

Nach Angaben des Verletzten ging es in der Auseinandersetzung um eine gemeinsame Ex-Partnerin. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 20-Jährige das Kreuz und die Priesterstola aus einer Kirche gestohlen hat.

Aus welcher Kirche die beiden Gegenstände stammen, blieb zunächst unklar.