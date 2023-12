Mann reißt sich an Bahngleis Kleider vom Leib und geht auf Polizisten los

Rottenburg - Ein nackter Mann hat am Rottenburger Bahnhof (Kreis Tübingen) für Aufsehen gesorgt und sich mit der Polizei angelegt.

Gegenüber den Einsatzkräften trat der Beschuldigten von Beginn an aggressiv auf und bedrohte diese mehrfach.

Eine alarmierte Streife der Landespolizei konnte wenig später einen 27 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen antreffen, welcher sich inzwischen unbekleidet in den Gleisbereich nahe dem Bahnhof Rottenburg begeben hatte.

Gegen 9.50 Uhr wurde der Polizei eine lautstark randalierende und aggressive Person in der Nähe der Bahngleise zwischen Rottenburg und Tübingen gemeldet.

Am gestrigen Dienstagmorgen kam es in der Nähe des Rottenburger Bahnhofs zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Ein 27-Jähriger hatte sich zunächst entkleidet und anschließend mehrere Einsatzkräfte der Landespolizei bedroht und attackiert.

Aufgrund seines wenig kooperativen Verhaltens musste er schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dagegen widersetzte sich der in Rottenburg wohnhafte Mann massiv und versuchte, auch an die Dienstwaffe eines Beamten zu gelangen, was jedoch verhindert werden konnte.

Bei dem Vorfall wurde ein Beamter leicht verletzt, seinen Dienst konnte der Polizist dennoch fortführen. Der Beschuldigte wurde auf die nächstgelegene Dienststelle verbracht und anschließend aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik eingeliefert.

Gegen den 27-Jährigen ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Bedrohung.