30.05.2023 19:35 Mann starrt Kinder am Baggersee an und will sie berühren

Am Kiessee in Göttingen soll ein Mann die Nähe zu Kindern gesucht haben. Gegenüber den Polizisten wehrte er sich stark und wurde in ein Fachklinikum gebracht.

Von Robert Lilge

Göttingen - Am Göttinger Kiessee (Niedersachsen) hat ein betrunkener Mann am gestrigen Pfingstmontag für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein 49 Jahre alter Mann hat in Göttingen mehrere Kinder anfassen wollen. Die Polizei brachte ihn in eine Klinik für psychische Erkrankungen. (Symbolbild) © 123rf/foottoo Nach Angaben der Polizeiinspektion Göttingen soll der 49-jährige Tatverdächtige immer wieder die Nähe zu Kindern gesucht und diese mehrmals belästigt haben. Mehrere Eltern waren besorgt und alarmierten die Polizei. Sie schilderten, dass der Mann die Kinder anstarrte und auch versucht habe, sie zu berühren. Ein Zeuge konnte noch vor den eintreffenden Beamten die Situation entschärfen und sprach den auffälligen Mann direkt an. Polizeimeldungen Fußballfans sorgen vor und nach dem Magdeburg-Bielefeld-Spiel für Strafanzeigen Vor Ort wurde der Tatverdächtige von den alarmierten Polizisten schnell ausfindig gemacht. Doch er zeigte sich alles andere als kooperativ. Gegenüber den Einsatzkräften wurde er immer aggressiver. Weil er sich nicht ausweisen wollte, sollte er durch die Beamten durchsucht werden. Nur mit viel Kraftaufwand sei es den Polizisten gelungen, dem sich stark wehrenden Tatverdächtigen Handfesseln anzulegen und zur Dienststelle zu bringen, teilte die Polizeiinspektion Göttingen mit. Nach seiner Vernehmung bei der Polizei wurde der 49-Jährige in eine Fachklinik für psychische Erkrankungen gebracht. Ermittler können frühere Übergriffe nicht ausschließen Die Ermittler können nicht ausschließen, dass der Mann bereits früher auffällig geworden ist und vielleicht schon einen Übergriff gegenüber Kindern begangen hat. Vielleicht tat er dies sogar in der Nähe des aktuellen Einsatzortes, dem Kiessee. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen oder Betroffene, die einen solchen Übergriff noch nicht gemeldet haben. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Göttingen unter Telefon 0551/4912115 in Verbindung zu setzen.

Titelfoto: 123rf/foottoo