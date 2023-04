02.04.2023 11:36 977 Mann stirbt in Detmold: Mutmaßliches Täter-Duo festgenommen

In einem Wohnhaus in Detmold ist ein Streit am Wochenende tödlich geendet. Ein Mann kam ums Leben, zwei Tatverdächtige wurden festgenommen.

Detmold - In Detmold (NRW) ist ein Mann am Wochenende gewaltsam ums Leben gekommen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. In einem Wohnhaus in Detmold ist ein Streit am Wochenende tödlich geendet. (Symbolbild) © 123RF/udo72 Die Feuerwehr war am gestrigen Samstag gegen 8 Uhr nach einem Notruf zu einem Wohnhaus in Detmold geeilt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mitteilten. Beim Eintreffen konnten die Rettungskräfte allerdings nur noch den Tod einer männlichen Person feststellen. Die Identität des Opfers war den Angaben zufolge zunächst unklar. Die Ermittler stellten an der Leiche Anzeichen einer gewaltsamen Fremdeinwirkung fest. Nach ersten Erkenntnissen soll es zuvor einen Streit gegeben haben. Polizeimeldungen Schnapsdrossel wütet in Restaurant: Polizei muss 56-Jährige rauswerfen Zwei Männer im Alter von 69 und 71 Jahren wurden noch am Tatort vorläufig festgenommen. Sie sollen an der gewaltsamen Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein und stehen unter dringendem Tatverdacht. Eine Mordkommission wurde eingerichtet, die Ermittlungen dauern an. Zum Tathergang und den Hintergründen des Tötungsdeliktes gab es zunächst keine näheren Informationen.

