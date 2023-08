Mann verletzt Ehefrau mit Messer, dann sticht er auf sich selbst ein

Flensburg - Die Polizei hat einen 55 Jahre alten Mann in Flensburg festgenommen, der seine Frau und sich selbst mit einem Messer verletzt haben soll.

Die Polizei hat den Mann festgenommen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Die Tat ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr in der gemeinsamen Wohnung des Ehepaars, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die 43-Jährige sei verletzt aus der Wohnung geflohen. Der Mann habe sich anschließend selbst mit Stichen verletzt. Er wurde in der Wohnung festgenommen.

Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht.