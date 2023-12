Mann vor Solinger Café niedergestochen: Ermittler finden mutmaßliche Tatwaffe

Solingen - Brutale Attacke in Solingen-Ohligs! Ein Mann (48) wurde im Streit von einem Kontrahenten niedergestochen. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und hat einen Verdächtigen festgenommen.

Polizisten suchten am Sonntag die Solinger Innenstadt nach der Tatwaffe ab. © Tim Oelbermann

Lebensgefahr konnte bei dem 48-Jährigen zwischenzeitlich nicht ausgeschlossen werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Montag mit.

Demnach hatte sich die Bluttat bereits am vergangenen Freitag, gegen 22.50 Uhr, vor einem Café auf der Düsseldorfer Straße ereignet.

Nach aktuellen Erkenntnissen waren mehrere Personen, darunter der 48-Jährige, in Streit geraten. Im weiteren Verlauf sei der Mann von einem Kontrahenten (27) mit einem Messer verletzt worden.

Der schwerst verletzte 48-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich inzwischen offenbar außer Lebensgefahr.

Am Samstag wurde der 27-jährige Tatverdächtige durch Spezialkräfte der Polizei in Düsseldorf festgenommen. Seit dem ersten Advent sitzt er auf Anordnung eines Richters wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.