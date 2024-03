13.03.2024 17:00 537 Mann zerstört Haltestelle: Als Polizei eintrifft, eskaliert die Lage komplett!

Eskalation in Görlitz! Ein aggressiver Mann zerstörte dort am Dienstagabend eine Scheibe der Haltestelle Am Stadtgarten.

Von Maximilian Schiffhorst

Görlitz - Eskalation in Görlitz! Ein aggressiver Mann (27) zerstörte dort am gestrigen Dienstagabend eine Scheibe der Haltestelle Am Stadtgarten. Als die Polizei hinzukam, tickte der 27-Jährige völlig aus. Ein 27-Jähriger schlug am Dienstagabend auf die Scheibe einer Görlitzer Haltestelle ein. (Symbolfoto) © 123rf/heiko119 Ein Zeuge hatte den Vandalen gegen 20.10 Uhr beobachtet und anschließend den Notruf gewählt. Umgehend eilten Streifenbeamte zum Einsatzort und stellten den flüchtigen Tatverdächtigen wenig später in der Nähe der Haltestelle. Er wehrte sich gegen die Festnahme, trat und spukte um sich. Schließlich gelang die Fixierung des Mannes. Polizeimeldungen 80 Karpfen entsorgt: Polizei bringt Licht ins Dunkel Auf dem Weg zum Streifenwagen folgte eine erneute Attacke. Der Beschuldigte biss einem Polizisten in den Finger. Wie sich bei einer Durchsuchung herausstellte, hatte der 27-Jährige einen Nothammer zum Zerschlagen von Scheiben dabei. Das Tatwerkzeug wurde sichergestellt. Der Deutsche muss sich nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung verantworten.

