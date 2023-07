Mehrere Anrufe aus Zug: Mann mit Spielzeugwaffe löst Polizei-Einsatz aus

Lauscha - Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Donnerstag in Lauscha (Landkreis Sonneberg) gekommen. Ein 39-Jähriger hatte mit einem Spielzeug für Aufregung gesorgt. Bei der Polizei gingen mehrere Mitteilungen ein.

Die Polizei stand kurz vor einem Großeinsatz. (Polizeieinsatz) © Friso Gentsch/dpa

Man stelle sich vor, da befindet sich ein Mann in einem Zug, der plötzlich an einer Waffe, die täuschend echt aussieht, herumfuhrwerkt. So geschehen am Donnerstag in einer Regionalbahn in Südthüringen. Kein Wunder, dass es da einige Passagiere mit der Angst zu tun bekamen.

Bei der Polizei gingen jedenfalls mehrere Anrufe ein, wie eine Polizeisprecherin am Freitag gegenüber TAG24 mitteilte. Hinter den Kulissen wurde bereits ein Großeinsatz vorbereitet.

Ehe dann glücklicherweise ein erlösender Anruf bei den ebenfalls schweißgebadeten Beamten einging. Demnach hatte sich ein Zeuge die Waffe "angeeignet". In der Folge stellte sich heraus, dass es sich nur um eine Spielzeugwaffe handelt. Die Polizei traf dennoch ein.

Das Bahnpersonal hatte den Zug indessen bereits gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, hat der polizeibekannte Mann mit dem Spielzeug-Revolver niemanden bedroht, dennoch wird nun gegen ihn wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz (WaffG) ermittelt.