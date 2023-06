08.06.2023 06:56 Mehrere Anwohner evakuiert: Wohnung brennt in Halberstadt komplett aus

In Halberstadt sind am Mittwochabend mehrere Menschen aus ihren Wohnungen evakuiert worden. Grund war ein schwerer Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Von Robert Lilge

Halberstadt - Am gestrigen Mittwochabend ist in Halberstadt (Landkreis Harz) eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrannt. Die Feuerwehr hat während der Löscharbeiten 33 Menschen aus ihren Wohnungen geholt. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock Wie das Polizeirevier Harz berichtet, soll nach ersten Erkenntnissen ein Schaden von knapp 100.000 Euro entstanden sein. Aufgrund des Feuers und der Löscharbeiten sei die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Zur Sicherheit wurden während der Brandbekämpfung 33 weitere Anwohner evakuiert. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: 123RF/animaflorapicsstock