Menschenhändler verhaftet: "Loverboys" locken Frauen in sexuelle Ausbeutung!

Den Haag - Gleich zwei Fälle von Menschenhandel sorgten in dieser Woche für Entsetzten. Die europäische Polizeibehörde "Europol" konnte am Dienstag und Mittwoch mehrere Festnahmen von Menschenhändlern vermelden, die ihre weiblichen Opfer zur sexuellen Ausbeutung im Internet angeboten haben.

Am Mittwoch klickten bei neun bulgarischen Menschenhändlern die Handschellen. © Europol

In Zusammenarbeit mit britischen und bulgarischen Behörden konnten am Mittwoch neun Bulgaren verhaftet werden, die im Verdacht stehen, junge Frauen für sexuelle Dienste nach Großbritannien transportiert zu haben.

Fünf Opfer der Bande konnten in Sicherheit gebracht werden, gab Europol am Mittwoch bekannt. Ebenso wurden Wertgegenstände in Höhe von 1,1 Millionen Euro beschlagnahmt.

Die Täter gingen dabei besonders menschenunwürdig vor und lockten die hilflosen Frauen mit der sogenannten "Loverboy"-Methode in ihr Verderben. Dabei traten die Kriminellen über die sozialen Medien an ihre Opfer heran und erschlichen sich das Vertrauen der Frauen, indem sie vorgaben, mit ihnen eine Partnerschaft eingehen zu wollen.

Anstelle einer Liebesbeziehung erwartete die armen Frauen bei ihrer Ankunft auf der Insel allerdings eine kriminelle Organisation, die sie für sexuelle Dienstleistungen im Internet anbot. Damit die Damen gehorchten, wendeten die Menschenhändler Gewalt an.

Ein ähnliches Schicksal erlitten 90 tschechische Frauen.