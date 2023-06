Messer-Attacke in Asylunterkunft: Vier Menschen, darunter zwei Polizisten verletzt!

Apolda - Zu einer Messer-Attacke ist es in der vergangenen Nacht in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda (Weimarer Land) gekommen. Bei dem Vorfall wurden insgesamt vier Menschen verletzt. Darunter zwei Polizeibeamte.

Ein 28-jähriger Syrer wurde mit einem Messer am Arm verletzt und ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, wurde der Polizei um kurz nach Mitternacht eine Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda gemeldet.

Den Angaben nach war ein 35-jähriger Iraker infolge eines Streits auf einen Syrer (23) losgegangen. Der 23-Jährige habe den Angriff abwehren können und sei unverletzt geblieben, heißt es.

Danach lief der Täter mit dem Messer durch die Unterkunft. Mehrere Bewohner hatten versucht, ihm das Messer abzunehmen. Im Handgemenge wurde ein 28-jähriger Syrer durch das Messer am rechten Unterarm verletzt. Er wurde in das Klinikum in Apolda gebracht.

Auch der Täter wurde den Angaben nach bei dem Gerangel an Finger, Knie sowie über dem Auge leicht verletzt.

Bei dem Vorfall leicht verletzt wurden auch zwei Polizisten im Alter von 34 und 22 Jahren, wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte.

Genaue Aussagen zum Hergang der Verletzungen konnten zum Zeitpunkt des Gesprächs mit der Redaktion am frühen Donnerstagnachmittag noch nicht getroffen werden.