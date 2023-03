Mutig eingegriffen: Schüler beobachten Seniorin in Not und fackeln nicht lange

In diesem Sprinter war der 23-Jährige am 9. Februar über den Hildener Schulhof gerast. © Polizei Mettmann

Am 9. Februar sorgte der 23-Jährige in Mettmann für gehöriges Aufsehen! Wie die Beamten damals berichteten, hatte der junge Mann am Morgen einen Sprinter der Stadt Langenfeld gestohlen und war damit dann wenig später in hohem Tempo über den Pausenhof einer Schule in Hilden gerast. Kinder wurden glücklicherweise nicht verletzt, da der Fahrer mehrmals gehupt habe, wie es in der damaligen Mitteilung hieß.

Nachdem der 23-Jährige mit dem Sprinter schließlich gegen eine Absperrvorrichtung des Schulhofs geprallt war, flüchtete er zu Fuß weiter - allerdings wurde er dabei von zwei aufmerksamen Berufsschülern beobachtet, die zuvor bereits Zeugen der wilden Fahrt geworden waren.

Die beiden 19-jährigen Schüler des Berufskollegs fackelten nicht lange, fassten sich ein Herz und nahmen kurzerhand die Verfolgung des jungen Mannes auf. Als der 23-Jährige dann versuchte, den Wagen einer 70-jährigen Hildenerin zu rauben, griff das Schüler-Duo couragiert ein und brachte den Flüchtigen zu Boden. "Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei hielten sie ihn fest und konnten vermutlich so Schlimmeres verhindern", schilderte ein Sprecher der Beamten.

Landrat Thomas Hendele (70, CDU) bedankte sich am Freitag im Beisein von Peter Schwafferts, Leiter des Berufskollegs, persönlich bei den beiden Schülern für ihr mutiges Eingreifen.