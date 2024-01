Mitarbeiterin bei Überfall auf Tankstelle verletzt

Limbach-Oberfrohna - Am frühen Dienstagmorgen wurde eine Tankstelle in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau ) überfallen. Dabei wurde eine Frau (61) verletzt.

Die 61-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Der Raub passierte gegen 4.30 Uhr an der Tankstelle an der Hohensteiner Straße/Zliner Straße. Der Täter schlug zunächst die 61 Jahre alte Mitarbeiterin, die sich auf dem Gelände aufhielt, und drang dann in das Tankstellengebäude ein.

Geklaut wurde laut Polizei offenbar nichts. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

"Die 61-Jährige wurde bei dem Angriff schwer verletzt und anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht", so ein Sprecher der Polizei Zwickau.

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen in der zweiten Nachthälfte etwas in der Umgebung der Tankstelle aufgefallen ist. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf die Identität des Täters geben?