Nach Bluttat in Düsseldorfer Wohnung: Polizei veröffentlicht neue Details, Ermittlungen laufen

Düsseldorf - Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Düsseldorf am vergangenen Wochenende hat die Polizei weitere Details zu der blutigen Tat herausgegeben.

Die Polizei sperrte den Tatort am Sonntag weiträumig ab. © Patrick Schüller

Die Beamten waren am gestrigen Sonntagvormittag gegen 11.40 Uhr über den Notruf zu einer Wohnung in den Stadtteil Rath alarmiert worden und stießen vor Ort auf zwei schwer verletzte Personen - einen Mann und eine Frau, wie ein Sprecher am Montag berichtete.

Die Frau verstarb noch am Tatort, während der tatverdächtige Mann in eine Klinik eingeliefert wurde. Eine Mordkommission nahm derweil die Ermittlungen auf.

Der Verdächtige konnte zunächst nicht vernommen werden, hieß es seitens der Polizei. Die Staatsanwaltschaft müsse nun prüfen, ob sie einen Haftbefehl gegen ihn beantrage.