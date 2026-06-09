Nach Brand in Umspannwerk: Weitere Haushalte wieder am Netz

Reutlingen - Nach dem Brand in einem Umspannwerk mit großflächigem Stromausfall in Reutlingen sind laut Netzbetreiber weitere Haushalte wieder mit Strom versorgt.

Nach dem großflächigen Stromausfall in Reutlingen laufen die Reparaturarbeiten auf Hochtouren. © Jason Tschepljakow/dpa

In den Gemeinden Kirchentellinsfurt und Wannweil konnten wieder große Teile der betroffenen Wohngebiete provisorisch versorgt werden sowie auch einzelne Gewerbegebiete, wie Netze-BW mitteilte.

"Die Stromversorgung erfolgt derzeit weiterhin provisorisch. Bürgerinnen und Bürger in den betroffenen Gebieten werden deshalb gebeten, den Stromverbrauch vorerst auf das notwendige Maß zu reduzieren", so der Verteilnetzbetreiber.

Im Laufe des Vormittags werde es weitere Informationen geben. "Die Reparaturarbeiten im Netz laufen unverändert intensiv weiter", hieß es weiter. "Ziel ist es, die reguläre Versorgung schnellstmöglich wiederherzustellen."

Zur Frage, wann voraussichtlich alle betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgt werden, äußerte sich der Netzbetreiber zunächst nicht.