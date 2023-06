05.06.2023 14:45 Nach Großeinsatz am Uniklinikum in Jena: War es wirklich Milchpulver?

Am Uniklinikum in Jena hat ein Koffer am vergangenen Dienstag für Aufregung gesorgt. Bei dem pulverartigen Inhalt könnte es sich um Milchpulver handeln.

Von Carsten Jentzsch

Jena - Ein verdächtiger Koffer hat am vergangenen Dienstag am Uniklinikum in Jena einen Großeinsatz ausgelöst. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen wurden Koffer und Inhalt genauer unter die Lupe genommen. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV Eine endgültige Bestätigung stehe noch aus, teilte ein Polizeisprecher am Montag gegenüber TAG24 mit. Erste Untersuchungen der Feuerwehr hätten jedoch ergeben, dass es sich bei dem weißen Pulver, das sich in dem Koffer befand, um Milchpulver handelt.

Auch der Koffer, der am vergangenen Dienstag herrenlos vorgefunden worden war, konnte seinen Besitzern, einem Ehepaar, zugeordnet werden. Das Paar hatte den Koffer dort offenbar vergessen. Eine Mitarbeiterin des Klinikums hatte den Koffer, der im Bereich der Kindernotaufnahme gefunden wurde, an jenem Tag nach draußen gebracht. Dabei war ihr eine pulverartige Substanz, die aus dem Koffer rieselte, aufgefallen. In der Folge kam es zu einem größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz.

