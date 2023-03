29.03.2023 10:06 Nach Reiz-Substanz-Vrofall in Berufsschule: Unterricht beginnt wieder

In einer Berufsschule in Eisenach (Wartburgkreis) wurde am Dienstagmittag eine reizende Substanz versprüht. Nun hat der Unterricht wieder begonnen.

Von Christian Rüdiger

Eisenach - In einer Berufsschule in Eisenach (Wartburgkreis) wurde am Dienstagmittag eine unbekannte reizende Substanz versprüht. Nun hat der Unterricht wieder begonnen. Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort und kümmerten sich um die verletzten Schüler und Lehrkräfte. © Christian Schuchardt Wie die Polizei am Mittwoch erklärte, sei noch nicht klar, um welche Substanz es sich handelt. Bei dem Vorfall wurden 27 Schüler und 3 Lehrer verletzt. Die Polizei hatte gegen 12.15 Uhr die Meldung erhalten, dass eine oder mehrere bislang noch unbekannte Personen in dem Berufsbildungszentrum in der Straße "Palmental" eine reizende Substanz verteilten. Polizei und Feuerwehr rückten daraufhin an und evakuierten die Schule. Schüler und Lehrer wurden anschließend in einer angrenzenden Turnhalle untergebracht. Insgesamt acht verletzte Schüler kamen ins Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Titelfoto: Christian Schuchardt