Nach Schüssen im Raum Stuttgart: Weiterer Verdächtiger festgenommen

Es handelt sich mittlerweile um die 27. Festnahme in diesem Komplex, wie Staatsanwaltschaft, Polizei und Landeskriminalamt am Mittwoch mitteilten. Aktuell sitzen 24 der Verdächtigen in Untersuchungshaft. Drei wurden demnach entlassen, von denen wiederum einer abgeschoben wurde.

Die neue Festnahme ereignete sich am vergangenen Samstagabend in Böblingen, wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte. Der 31 Jahre alte Tatverdächtige sei mit zwei weiteren Männern in einem Auto unterwegs gewesen, das wegen des auffälligen Fahrstils kontrolliert worden sei.

Dabei habe der Mann versucht, zu flüchten. Die Beamten holten ihn jedoch ein und nahmen ihn fest. In einer Umhängetasche hatte er demnach eine scharfe Schusswaffe mit eingeführtem und befülltem Magazin dabei.

Das Landeskriminalamt prüft den Angaben zufolge aktuell, ob diese Waffe bei anderen Taten eingesetzt worden ist. Gegen den 31-Jährigen wird unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Waffenrecht ermittelt.

Er sitzt in Untersuchungshaft. Gegen die zwei anderen Männer - den 25 Jahre alten Fahrer und einen 26 Jahre alten Beifahrer - laufen ebenfalls Ermittlungen. Bei ihnen aber lagen keine Haftgründe vor.