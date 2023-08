Streit und Handgreiflichkeiten: Passagier schlägt Busfahrer mit Schirm

In Döbeln wurde ein Busfahrer (57) nach einem Streit von einem Fahrgast (18) mit einem Regenschirm geschlagen. Es ist der zweite Vorfall dieser Art in Westsachsen in dieser Woche. (Symbolbild) © 123RF/uschidaschi

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren der 57 Jahre alte Fahrer und ein 18-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr an der Haltestelle "Albert-Schweitzer-Straße" in Streit geraten.

"Der 57-Jährige hatte den 18-Jährigen in Folge des Disputes gepackt, woraufhin es zu wechselseitigen Handgreiflichkeiten kam. Anschließend war der 18-Jährige aus dem Linienbus ausgestiegen und gegangen", so ein Polizeisprecher.

Nur wenig später ging der Streit am Busbahnhof weiter. Dabei soll der 18-Jährige (afghanischer Staatsangehöriger) den Fahrer (deutscher Staatsangehöriger) mit einem Regenschirm geschlagen haben.

"Beide Männer erlitten leichte Verletzungen, welche nicht behandelt werden mussten", berichtet der Sprecher weiter.

Die Polizei hat Ermittlungen zu den Körperverletzungen und den Beleidigungen sowie zu den Tatbeteiligten aufgenommen.