Nächtlicher Streit in NRW-Stadt eskaliert: Pfefferspray und Hunde - sechs Polizisten verletzt!

Erftstadt – Ein Streit zwischen zwei Gruppen hat am Wochenende in Erftstadt-Lechenich (Rhein-Erft-Kreis) zu einem größeren Einsatz der Polizei geführt. Dabei erlitten sechs Beamte leichte Verletzungen.

Ein eskalierter Streit zwischen mehreren Personen hat in Erftstadt die Polizei auf den Plan gerufen. (Symbolbild) © 123rf/roshchyn

Auch vier Personen, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren, wurden leicht verletzt. Einer von ihnen musste von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden, wie ein Polizeisprecher am heutigen Montag mitteilte.

Demnach war es bereits am späten Samstagabend gegen 23.50 Uhr zu der folgenschweren Auseinandersetzung gekommen. Zeugen hatten die Polizei gerufen, weil Anhänger von zwei Gruppen im Bereich der Bonner Straße miteinander in Streit geraten waren.

Um die Lage vor Ort unter Kontrolle zu bringen und die Kontrahenten voneinander zu trennen, setzten die Beamten unter anderem Pfefferspray und Diensthunde ein.

Während des Einsatzes griffen nach Angaben des Sprechers einzelne Personen die Polizisten an, die hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt wurden und dienstfähig blieben.