Obdachloser durch Tritte und Schläge lebensbedrohlich verletzt: 15-Jähriger in U-Haft

Dabei erlitt der 57-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen. Am Donnerstag befand sich der Mann den Ermittlern zufolge weiterhin in einem kritischen Gesundheitszustand.

Die brutale Attacke ereignete sich bereits in der Nacht zum Mittwoch . Am heutigen Donnerstag teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Polizei in Südhessen dann weitere Details zu dem Angriff auf dem Darmstädter Luisenplatz mit.

Die Polizei war rasch vor Ort und nahm zwei Tatverdächtige fest: zwei 15 und 18 Jahre alte Brüder aus der Gemeinde Roßdorf östlich von Darmstadt. (Symbolbild) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler

Die von einem Zeugen alarmierte Polizei war in der Nacht zu Mittwoch rasch am Luisenplatz und nahm die beiden Brüder noch am Tatort fest. Der schwer verletzte Obdachlose wurde vom herbeigerufenen Rettungsdienst versorgt und auf dem schnellsten Weg in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden verdächtigen Geschwister machten zunächst keinerlei Angaben und kamen ins Polizeigewahrsam. Durch weitere Ermittlungen geriet dann speziell der 15-Jährige als mutmaßlicher Haupttäter in das Visier der Beamten.

Der Jugendliche wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft "unter anderem wegen des Verdachts des Raubes in Tatmehrheit mit versuchtem Mord erließ", wie ein Sprecher erläuterte.

Der 18-Jährige hingegen sei bereits am Mittwoch aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden, da "ihm eine Beteiligung an dem versuchten Tötungsdelikt nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachzuweisen" sei.

Die Ermittlungen zu der brutalen Attacke in Darmstadt dauern weiter an. Polizei und Staatsanwaltschaft wiesen am Donnerstag zum Abschluss noch darauf hin, dass zu der Person und den familiären Verhältnissen des 15-jährigen Hauptverdächtigen ausdrücklich keine weiteren Details bekannt gegeben würden, da dieser als Jugendlicher unter besonderem Schutz stehe.