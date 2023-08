29.08.2023 07:56 Passantin findet schwer verletzten Mann: Kurze Zeit später ist er tot!

Schock am Nachmittag! Eine Passantin fand am Montag gegen 17 Uhr einen schwer verletzten Mann in einer Gaststätte. Dann kommt es zu dramatischen Szenen.

Von Maximilian Hölzel

Ludwigshafen - Schock am Nachmittag! Eine Passantin fand am Montag gegen 17 Uhr einen schwer verletzten Mann in einer Gaststätte. Dann kommt es zu dramatischen Szenen. Im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen fand eine Frau am Montagnachmittag einen schwer verletzten Mann, der kurz darauf verstarb. (Symbolbild) © 123RF/majestix77 Laut einer Polizeimitteilung des Präsidiums Rheinpfalz entdeckte die Frau den Mann in einer Kneipe in der Ludwigshafener Rohrlachstraße.

Sofort wurde der Rettungsdienst sowie die Polizei informiert. Noch vor Ort versuchten die Rettungskräfte anschließend den Mann zu reanimieren und brachten ihn daraufhin in ein umliegendes Krankenhaus. Doch nur kurze Zeit später verstarb der Mann in der Klinik. Ob er zuvor möglicherweise einer Gewalttat zum Opfer fiel oder ob es sich hierbei um einen Unfall handelt, ist bislang nicht bekannt. Auch zur Identität wurden noch keine Informationen herausgegeben. Mittlerweile ermittelt die Ludwigshafener Kriminalpolizei und versucht die genauen Todesumstände aufzuklären. Etwaige Zeugen werden darüber hinaus gebeten, sich dringend mit der Kripo unter der Rufnummer 06219632773 oder per E-Mail in Verbindung zu setzen.

