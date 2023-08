Kassel: Streit in Straßenbahn eskaliert zu Pfefferspray-Attacke mit drei Verletzten

Kassel - Drei Menschen wurden verletzt, zwei davon brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus: Nach einer Pfefferspray-Attacke in einer Straßenbahn im nordhessischen Kassel ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 17-jährigen Tatverdächtigen.

Zwei Männer (30 und 53 Jahre als) sowie ein 15-jähriger Jugendlicher mussten vom Rettungsdienst behandelt werden: In einer Straßenbahn in Kassel kam es am Montag zu einem Angriff mit Pfefferspray. (Symbolbild) © Montage: Swen Pförtner/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Montagnachmittag gegen 15.50 Uhr bei der Tram-Haltestelle "Auestadion" in die Frankfurter Straße, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am heutigen Dienstag mitteilte.

Als eine Polizeistreife nach der Alarmierung dort eintraf, fanden die Beamten zwei verletzte Männer (30 und 53 Jahre alt) sowie einen verletzten 15-jährigen Jugendlichen vor, die alle "von Rettungssanitätern wegen Augen- und Atemwegs-Reizungen behandelt werden mussten", wie ein Sprecher erklärte.

Zwei der drei Verletzten würden danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebrach.

Der Täter war unmittelbar nach der Attacke aus der Straßenbahn ausgestiegen und danach mit einem E-Scooter in Richtung Auestadion geflohen.