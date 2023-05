Polizei gelingt bei Routinekontrolle zufälliger Coup: Vier Männer in Untersuchungshaft!

Vöhringen - Vier Männer sind auf der A7 in Bayern festgenommen worden, nachdem die Polizei eine große Menge gefälschter Banknoten in ihrem Auto gefunden hatte.

Auf einem der Handys der Männer fanden die Ermittler Fotos, die weitere große Mengen an Falschgeld zeigen sollen. Die Herkunft und der Verbleib dieser Banknoten seien noch unklar, hieß es.

Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernahm noch am selben Abend die Ermittlungen und fand heraus, dass die Beschuldigten womöglich Teil eines größeren Falschgeldrings sind.

Eine Routinekontrolle führte demnach zu dem Fund. Die Männer im Alter von 23 bis 39 Jahren waren am Donnerstag gegen 19.15 Uhr gerade mit einem Auto unterwegs, als sie in der Nähe der Anschlussstelle Vöhringen angehalten wurden.

Die vier im Freistaat Festgenommenen wurden demnach am Freitag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehle gegen alle erließ. Die Männer wurden in der Folge in verschiedene bayerische Justizvollzugsanstalten gebracht.