Polizei mahnt zur Vorsicht in Jena: Dieses Tier ist auf den Straßen unterwegs!

Ein weißer Pfau treibt sich offenbar in Jena herum. (Symbolbild) © 123RF/marina99

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, häuften sich in den vergangenen Tagen Meldungen über einen weißen Pfau, der in freier Wildbahn unterwegs sei.

Den Angaben nach wurde dieser mehrfach am nördlichen Stadtrand, in der Nähe der Bundesstraße, gesichtet. Er bewegte sich laut Polizei im Bereich einer Gartenanlage in der Naumburger Straße beziehungsweise auf dem gegenüberliegenden Feld.

Am Dienstagabend jedoch sorgte er auf der Bundesstraße für Aufsehen. Mehrere Autofahrer mussten kurzzeitig anhalten. Ordnungsamt und Polizei versuchten vergeblich das Tier einzufangen.

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilte, besteht die Vermutung, dass das Tier auf einen Gartenbesitzer, der mutmaßlich exotische Tiere halten soll, zurückzuführen ist.