Polizei schießt Mann nieder: 41-Jähriger soll Beamte mit Messer bedroht haben

Rommerskirchen - In Rommerskirchen (Rhein-Kreis-Neuss) ist am Sonntagabend (20. August) ein Mann (41) durch den Schuss eines Polizisten schwer verletzt worden.

Mit schwersten Verletzungen wurde der niedergeschossene 41-Jährige in eine Klinik eingeliefert. © Vincent Kempf

Wie die Polizei Neuss am heutigen Montag mitteilte, waren die Beamten zuvor wegen eines Streits zwischen dem 41-Jährigen und seiner Partnerin zu einem Einsatz in die Fichtenstraße ausgerückt.

Die Frau wählte gegen kurz vor 20.30 Uhr den Notruf. Ihr Lebensgefährte habe sich zu diesem Zeitpunkt bereits außerhalb der Wohnung auf der Straße aufgehalten. Dabei war er mit einem Küchenmesser bewaffnet.

Als die Polizei eintraf, sei der 41-Jährige "äußerst aggressiv" gewesen und habe das Messer in der Hand gehalten. Dann schlug er nach Schilderung der Ermittler auf den Streifenwagen ein.

"In der Folge ging er auf die Beamten zu und bedrohte sie mit dem Messer. Ein Polizist setzte nach vorheriger Androhung die Schusswaffe ein und stoppte den Mann", hieß es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagnachmittag.

Auch anschließend habe der 41-Jährige noch Widerstand geleistet. Er wurde letztendlich mit schwersten Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die Kölner Uniklinik geflogen.