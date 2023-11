23.11.2023 10:18 Polizei stoppt ihn während der Fahrt: BMW-Fahrer (35) rauscht mit 2,8 Promille umher

In Kitzscher fiel der Polizei in der Nacht zu Donnerstag ein 35-Jähriger mit einer besonderen Fahrweise auf. Ein Alkoholtest erklärte, warum er so fuhr.

Von Eric Mittmann

Kitzscher - "Wer nicht mehr laufen kann, der fährt", lautet die äußerst sarkastische Umdeutung eines sehr wichtigen Sprichworts zum Thema Alkohol. In Kitzscher im Landkreis Leipzig hatte sich ein 35-Jähriger nun offenbar ausgerechnet diese Version zu Herzen genommen. Die Polizei ermittelt nun gegen den BMW-Fahrer (35 wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr. (Symbolbild) © chalabala/123rf Beamte des Polizeireviers Borna hatten den Polen in der Nacht zu Donnerstag, kurz nach Mitternacht, auf der Bornaer Straße aufgrund seiner auffälligen Fahrweise bemerkt. Die Gesetzeshüter signalisierten dem Mann zunächst von ihrem Streifenwagen aus, dass er anhalten sollte. Der 35-Jährige ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und setzte seine Fahrt über die Trageser Straße fort. Nachdem er auf die August-Bebel-Straße gewechselt war, verringerte er sein Tempo, sodass er nur noch in Schrittgeschwindigkeit durch Kitzscher schlich. Diese Gelegenheit nutzte einer der Polizisten: Er stieg aus dem Streifenwagen, lief zum BMW des 35-Jährigen, öffnete dessen Tür und zog den Zündschlüssel ab. Als die Beamten im Anschluss den 35-Jährigen kontrollieren wollten, weigerte sich dieser, woraufhin sie ihn mit Zwang aus dem Auto holen mussten. Polizeimeldungen Mann stirbt bei Autounfall, Ehefrau und weitere Person schwer verletzt Ein Atemalkoholtest lieferte schließlich die Antwort darauf, warum der Mann so auffällig unterwegs war, denn er ergab einen Wert von 2,84 Promille. Dem 35-Jährigen wurde daraufhin der Führerschein abgenommen und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Titelfoto: chalabala/123rf