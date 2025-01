15.01.2025 12:45 5.791 Frau geht allein im Wald spazieren - dann kommt es zu schrecklichen Szenen

In einem Wald in Wermelskirchen ist es am Freitag zu schrecklichen Szenen gekommen: Eine Spaziergängerin wurde offenbar von einem Mann angegriffen.

Von Laura Miemczyk

Wermelskirchen - In einem Waldgebiet in Wermelskirchen (Rheinisch-Bergischer Kreis) hat es am vergangenen Wochenende offenbar ein versuchtes Sexualdelikt gegeben. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Täter. Die 29-Jährige war alleine auf einem Waldweg in Wermelskirchen unterwegs, als es zu dem Überfall kam. (Symbolbild) © 123RF/nature78 Nach Angaben eines Polizeisprechers war eine 29-jährige Spaziergängerin am Freitagabend gegen 20.45 Uhr auf einem Waldweg in der Nähe des Wanderparkplatzes Eifgen unterwegs, als es zu der heftigen Szene gekommen sein soll. Demnach soll ein bislang unbekannter Mann, der der Frau zuvor noch entgegengekommen war, die 29-Jährige urplötzlich zu Boden gerissen und ihr die Hose heruntergezogen haben. Weil sich die Spaziergängerin heftig wehrte, ließ der Täter schließlich von ihr ab und flüchtete. Die junge Frau alarmierte wenig später die Polizei. Polizeimeldungen Mann attackiert Rettungskräfte während seiner Behandlung mit Messer: Notarzt schwer verletzt! Die Beamten nahmen eine Strafanzeige auf und fahndeten umgehend im Umfeld des Tatorts nach dem Unbekannten, alle Maßnahmen verliefen bislang aber erfolglos. Während die Ermittlungen in dem mutmaßlichen versuchten Sexualdelikt auf Hochtouren laufen, bitten die Ermittler auch um Hinweise durch mögliche Zeugen. Nach mutmaßlichem versuchten Sexualdelikt: Polizei sucht Zeugen Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise. (Symbolbild) © 123RF/bartusp Der Tatverdächtige wurde von der Geschädigten wie folgt beschrieben: etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß

schlanke Statur

helle Augenfarbe

trug schwarze Kleidung mit Handschuhen und einem in das Gesicht gezogenen Schlauchschal

sprach akzentfrei Deutsch und hatte eine eher tiefe Stimme Passanten schilderten zudem gegenüber den Ermittlern, dass sie am Tatabend einen schwarz gekleideten Mann auf dem Wanderparkplatz beobachtet hatten, der kurzes braunes Haar und einen seltsamen Gang mit kleinen Schritten hatte. Polizeimeldungen Einbrecher knacken Safe, doch was sie dann machen, richtet noch viel mehr Schaden an Wer Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen hat oder anderweitige sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02202/2050 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

