19.07.2023 11:34 Polizei verfolgt Wohnmobil-Diebe mit Hubschrauber

In Schöningen sind mitten in der Nacht viele Einwohner durch einen Hubschrauber wach geworden. Dieser suchte in der Umgebung nach möglichen Wohnmobil-Dieben.

Von Robert Lilge

Schöningen - In Schöningen (Landkreis Helmstedt) wurden die Einwohner durch laute Hubschraubergeräusche unsanft aus ihrer Nachtruhe geholt. Durch den Hubschrauber wollte die Polizei die Diebe aus der Luft ausfindig machen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa Hintergrund war ein Einsatz der Polizei zur Aufklärung und Fahndung von Dieben. Gegen 3.30 Uhr habe im Stadtgebiet ein Besitzer sein eigenes Wohnmobil vom Grundstück fahren sehen. Sofort alarmierte er die Polizei, die daraufhin eine Fahndung einleitete. Eine Streifenwagenbesatzung wurde kurz darauf am Paläon fündig. Dort Stand das Wohnmobil auf dem Parkplatz, teilte die Polizei Wolfsburg mit. Von den Dieben fehlte allerdings jede Spur, weshalb der Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Die Einsatzkräfte gingen davon aus, dass sich die Diebe noch in unmittelbarer Nähe befinden mussten und per Luft schnell ausfindig gemacht werden konnten. Polizeimeldungen Anonymer Hinweis löst SEK-Einsatz in Wohngebiet aus: Einsatzkräfte greifen sofort ein Der Erfolg blieb jedoch aus. Noch am Morgen veranlasste die Polizei eine Radiodurchsage, dass Autofahrer keine Anhalter oder fremde Personen mitnehmen sollen. Jetzt bitten die Beamten um Hinweise von Zeugen. Angaben zu den Tätern oder auffälligen Personen nimmt die Polizei über den Notruf 110 oder die Polizeiwache in Schöningen per Telefon 05352/951050 entgegen.

Titelfoto: Robert Michael/dpa