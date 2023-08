Polizei zieht Schrott-Lkw mit 53 Mängeln aus dem Verkehr, doch da ist noch mehr

Mettmann - Die Polizei hat am Donnerstag (10. August) in Heiligenhaus einen schrottreifen Lkw aus dem Verkehr gezogen. Satte 53 Mängel wurden an dem Fiat Ducato registriert - und es kam noch dicker!

Während der Kontrolle des Lkw lösten sich größere, stark korrodierte Teile und fielen ab. © Bildmontage: Kreispolizeibehörde Mettmann (2)

Wie die zuständige Behörde mitteilte, was das Fahrzeug einem Spezialistenteam des Verkehrsdienstes aufgefallen, als es gegen 12.30 Uhr gerade auf der Ratinger Straße in Mettmann unterwegs war.

Schon bei der ersten flüchtigen Begutachtung konnten die Beamten einige Auffälligkeiten feststellen, weshalb der Fiat zur genaueren Überprüfung augenblicklich in eine nahegelegene Prüfstelle gebracht wurde.

Das Ergebnis: Der mit Möbeln beladene Kleinlaster wies über 50 teils gravierende Mängel auf. Unter anderem war der Hauptrahmen der Blechbüchse so durchgerostet, dass sich während der Kontrolle größere, stark korrodierte Teile lösten und abfielen.

An einer Weiterfahrt war fortan nicht mehr zu denken. Zudem erwarten den 27-jährigen Fahrer des Transporters jetzt ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.