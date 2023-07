02.07.2023 12:34 Polizeihubschrauber und Streifenwagen machen nächtliche Jagd auf Quad-Dieb

In Burg bei Magdeburg kam es am Sonntagmorgen zu einem Diebstahl eines Quads. Dank eines GPS-Senders war die Polizei mit einem Hubschrauber am Täter dran.

Von Robert Lilge

Burg - Am heutigen Sonntagmorgen hielt ein Diebstahl die Polizei in und um Magdeburg in Atem. Sogar ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Am frühen Sonntagmorgen machte ein Polizeihubschrauber über Magdeburg Jagd nach einem Quad-Dieb. © Screenshot/adsbexchange.com Als gegen 0.36 Uhr der Besitzer eines Quads eine Meldung auf sein Handy bekam, dass sein Fahrzeug gerade gestohlen wurde, informierte er sofort die Polizei. Sein angebrachter GPS-Sender habe sich gemeldet und eine Bewegung aus Richtung Burg (Landkreis Jerichower Land) in Richtung Schermen festgestellt, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit. Später befand sich der Dieb samt seiner Beute auf der A2 in Richtung Magdeburg. Hier versuchten bereits Streifenwagen, den Verdächtigen ausfindig zu machen. Gleichzeitig wurde ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera hinzugezogen. Polizeimeldungen Crash auf der B81 bei Blankenburg: Frau übersieht VW-Fahrer Währenddessen erhielt der Besitzer ein weiteres Signal seines GPS-Senders. Das gestohlene Quad sollte nun in der Forsthausstraße in Magdeburg stehen. Die Wärmebildkamera des Hubschraubers entdeckte in genau dieser Straße einen offenbar kurz zuvor gefahrenen und somit noch warmen Motor eines Transporters. Die Polizisten schauten sich das Auto genauer an und stellten darin das gestohlene Quad fest. Der Transporter sowie das Diebesgut wurden für das Sichern von Spuren beschlagnahmt.

Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Screenshot/Adsbexchange.com