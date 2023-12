Pyro-Randale in Meißen: Balkon abgefackelt!

Meißen - Im Zuge von Zündeleien mit Pyrotechnik brannte am Donnerstagabend in Meißen ein Balkon ab.

Die Polizei ermittelt gegen einen 22-Jährigen wegen fahrlässiger Brandstiftung. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

An der Uferstraße über das Hochufer bis zur Meisastraße versammelten sich gegen 23.30 Uhr rund 100 Personen zum Zündeln, teilte die Polizeidirektion Dresden am Freitag mit.

Nach einer großen Böller-Explosion geriet daraufhin der Balkon einer Wohnung an der Hafenstraße in Brand. Zuvor blieb ein Teil des Feuerwerks in der Balkontür stecken.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Die Beteiligten machten sich daraufhin in ihren Autos vom Acker. Einen 22-jährigen Tatverdächtigen konnte die Polizei kurze Zeit später aufgreifen.

Einsatzkräfte durchsuchten daraufhin die Wohnung des Mannes, der bereits im Rahmen von Ausschreitungen bei Sportevents polizeilich in Erscheinung trat. Dort fanden die Beamten weitere Pyrotechnik.